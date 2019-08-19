2019-08-19T13:07:04+03:00
Звезды

Какие мероприятия ждут орловцев на День флага

Читайте в афише «Комсомолки»
Наталья Меркулова
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Какие мероприятия ждут орловцев на День флагаКакие мероприятия ждут орловцев на День флагаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В четверг, 22 августа, Орел присоединится к празднованию Дня Государственного флага России, которому этом году исполняется 350 лет. Публикуем полную афишу событий в городе.

Городской парк культуры и отдыха

В 10.00 орловцы принесут огромный национальный триколор по Ленинскому мосту до Городского парка, где пройдет торжественный митинг-концерт «Гордо веет флаг державный!».

Затем в 10.30 праздник продолжит торжественное вручение юным орловцам паспортов гражданина РФ.

В 18.00 здесь же пройдет праздничная программа «Символ государства!».

Детский парк (Фонтан «Краски детства»)

В 11.00 жителей и гостей города приглашают в Детский парк на праздничный концерт.

Далее в 12.00 малышей и их родители здесь ждет большая игровая программа «Символ Страны».

12.30 - все желающие смогут проверить свою спортивную подготовку и выносливость в рамках спортивной программы «Моя страна».

13.00 - для самых маленьких стартует шоу мыльных пузырей и дискотека.

13.30 – любителей творческого отдыха приглашают на мастер-класс «Рисование пальчиками».

В 18.00 – начинается танцевальный хип-хоп-вечер «Танцуй молодежь».

Городские библиотеки

В 11.00 Центральная детская библиотека Крылова проведет квест-игру «Знатоки российской символики», а в Бибилиотечно-информационном центре пройдет час мужества «Подвиг на Курской дуге».

В 13.00 в библиотеке Маяковского состоится Историко-патриотическая беседа «Российский триколор».

ИСТОЧНИК KP.RU

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