Какие мероприятия ждут орловцев на День флага
В четверг, 22 августа, Орел присоединится к празднованию Дня Государственного флага России, которому этом году исполняется 350 лет. Публикуем полную афишу событий в городе.
Городской парк культуры и отдыха
В 10.00 орловцы принесут огромный национальный триколор по Ленинскому мосту до Городского парка, где пройдет торжественный митинг-концерт «Гордо веет флаг державный!».
Затем в 10.30 праздник продолжит торжественное вручение юным орловцам паспортов гражданина РФ.
В 18.00 здесь же пройдет праздничная программа «Символ государства!».
Детский парк (Фонтан «Краски детства»)
В 11.00 жителей и гостей города приглашают в Детский парк на праздничный концерт.
Далее в 12.00 малышей и их родители здесь ждет большая игровая программа «Символ Страны».
12.30 - все желающие смогут проверить свою спортивную подготовку и выносливость в рамках спортивной программы «Моя страна».
13.00 - для самых маленьких стартует шоу мыльных пузырей и дискотека.
13.30 – любителей творческого отдыха приглашают на мастер-класс «Рисование пальчиками».
В 18.00 – начинается танцевальный хип-хоп-вечер «Танцуй молодежь».
Городские библиотеки
В 11.00 Центральная детская библиотека Крылова проведет квест-игру «Знатоки российской символики», а в Бибилиотечно-информационном центре пройдет час мужества «Подвиг на Курской дуге».
В 13.00 в библиотеке Маяковского состоится Историко-патриотическая беседа «Российский триколор».
ИСТОЧНИК KP.RU
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