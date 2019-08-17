СЕГОДНЯ 11:00 2019-08-17T11:00:39+03:00

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Основную часть ремонта Детского парка Орла завершат в этом году. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков в ходе рабочей поездки по городу.

Сейчас в Дестком парке активными темпами ведутся работы. В порядок место отдыха взрослых и детей приводит организация «Техспецкомплект», сумма контракта – 236 миллионов рублей. По словам губернатора подрядчик даже опережает установленные сроки. Также Клычков отметил, что качество работ на высоте.

- В 2019-2020 году реализуется второй этап проекта благоустройства Детского парка. В него входит приведение в порядок основного «тела» парка, а также обустройство лестничных сходов (работы из первого этапа). В частности, запланированы работы по устройству наружного освещения, системы охранного видеонаблюдения, устройство фуд-корта, ремонт фонтана «Кони», благоустройство территории вокруг летней эстрады вместе с ремонтом ее самой, прочистка ливневой канализации, устройство площадки вдоль набережной реки Орлик, устройство теневых навесов и террасы, оборудование дорожек, устройство игровой и образовательной площадок, озеленение, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Между тем, горожане установили за ремонтом парка общественный контроль.

«КП» следит за ходом реставрации.

ИСТОЧНИК KP.RU