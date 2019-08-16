СЕГОДНЯ 17:48 2019-08-16T17:52:30+03:00

Площадка для тренировок и соревнований появится на стадионе Ленина

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Скейтпарк в Орле планируют открыть уже к 1 сентября. Площадка для тренировок и соревнования по различным видам спорта появится на стадионе им. Ленина.

Сейчас здесь активными темпами ведется возведения спортобъекта. Как уже рассказывала "КП" своим читателям, скейтпарк - это подарок городу в рамках благотворительного проекта от строительной организации "Орелстрой".

- В настоящее время на 100% выполнены работы по устройству основания, в том числе шлифовка бетонного покрытия, устанавливается конструкция щита информации, необходимого для размещения правил поведения на скейт-площадке, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU