СЕГОДНЯ 17:03 2019-07-25T17:03:19+03:00

Ее уже начали возводить на территории центрального стадиона

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В Орле появится скейт-площадка. Она расположится на стадионе им. Ленина, стройка уже началась.

Площадка, по планам, станет местом для тренировок скейтбордистов, роллеров, велосипедистов, здесь же можно будет потренироваться на трюковом самокате. Также тут будет оборудована территория для зрителей и появится возможность проводить соревнования.

По мнению авторов проекта, задача строителей заключается в том, чтобы подготовить и передать городу законченный объект, который сможет прослужить долгое время без специального и дорогостоящего ухода.

Отметим, что площадку подарит городу застройщик ПАО «Орелстрой».

ИСТОЧНИК KP.RU