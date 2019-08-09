2019-08-09T17:06:48+03:00
Общество

В Орле +23 и небольшой дождь: синоптики рассказали о погоде в выходные

Жары ждать не придется, ночи будут достаточно прохладными
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Росгидрометцентр рассказал какая погода ждет жителей Орла в грядущие выходные. Жары ждать не придется, ночи будут достаточно прохладными, зато температура в дневное время - комфортной.

В субботу 10 июля в темное время суток всего +12. Днем облачность будет переменной, ожидается кратковременный дождь. Столбики термометров поднимутся до отметки в +21, ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 4 м/с. Давление 741 мм рт.ст.

В воскресенье, 11 числа, ночью всего +9. Днем воздух прогреется до +23 градусов, вновь ожидается небольшой кратковременный дождь. Ветер будет дуть с запада со скоростью 2 м/с. Давление составит 746 мм рт.ст.

По предварительным прогнозам, на будущей неделе ожидаются жаркие дни: термометры покажут до +27 градусов.

Чем заняться в выходные читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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