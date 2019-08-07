Тысячи орловцев остались без воды из-за ремонта трубопровода

СЕГОДНЯ 20:08 2019-08-07T20:21:30+03:00

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Орловцам показали, почему в их домах нет воды. «Комсомолка» запечатлела масштаб ремонтных работ во время планового объезда с главой города Александром Муромским.

Напомним, сегодня с восьми утра без воды на целые сутки остались около 185 тысяч жителей Заводского и частично Советского районов, Знаменки и деревни Жилина. Отключение было запланировано заранее.

Работы на дюкере почти завершеныФото: Наталья Меркулова

Как пояснил «КП» генеральный директор «Орелводоканала» Василий Иванов, это связано с работами на водоводе Южно-Кромского водозаборного узла в районе Знаменки.

- В течение двух часов была осуществлена плановая остановка подачи воды и ее сброс из водовода, начат демонтаж старых конструкций. Ремонт ведется сразу на трех участках – на дюкере через реку Цон и в районе станции обезжелезивания, - пояснил Василий Иванов.

Самым сложным участком ремонта возле станции обезжелезиванияФото: Наталья Меркулова

К трем часам дня на дюкере (участке водовода, проложенном под руслом реки) уже было выполнено более 50 % работ. Самым сложным участком, по словам руководителя «Орелводоканала», стал магистральный водовод в районе станции обезжелезивания в пгт. Знаменка.

Его диаметр здесь достигает 1 метра, рядом проходит газопровод. Трубы укладывались еще в 1976 году, срок их эксплуатации подошел к концу. Теперь за текущие сутки их заменят на высокотехнологичные полиэтиленовые. Это необходимо, чтобы не повторились аварийные прорывы, как в январе 2019 года в районе ТЦ «ГРИНН» на Кромском шоссе.

Василий Иванов пообещал, что ремонт закончится в срокФото: Наталья Меркулова

Сама станция обезжелезивания, рядом с которой ведется замена труб, продолжает работать в режиме аккумулировании воды в резервуарах.

Специалисты пообещали, что вода в орловских домах появится в срок – к утру завтрашнего дня.

ИСТОЧНИК KP.RU