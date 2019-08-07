2019-08-07T16:31:32+03:00
Общество

В Орле суд не отстранил Дениса Блохина от работы на время следствия

Чиновник облправительства, на которого завели уголовное дело, останется на своей должности
Ольга СУПОНЕВА
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Денис Блохин. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОДенис Блохин. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле суд не отстранил Дениса Блохина от работы на время следствия. Чиновник останется при своей должности в областном Правительстве.

Напомним, уголовное дело в отношении экс-руководителя КУ ОО «Орелгосзаказчика» и нынешнего главы регионального департамента ТЭК, ЖКХ, строительства и транспорта было возбуждено на прошлой неделе. Блохина подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при реконструкции стадиона Ленина в 2016-м году.

Как сообщает сетевое издание «Орловские Новости», Заводской районный суд рассмотрел ходатайство Следственного комитета об отстранении от должности чиновника сегодня, 7 августа. Настаивали на отстранении и представители прокуратуры: подозреваемый может оказать давление на свидетелей.

Однако позиция чиновника иная: в «Орелгосзаказчике» он несколько лет не работает, повлиять на нынешнее руководство учреждения не может.

По сообщению наших коллег, наблюдавших за заседанием, свою вину Блохин не признает.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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