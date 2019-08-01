2019-08-01T10:43:21+03:00
Происшествия

Руководитель орловского департамента строительства стал фигурантом уголовного дела

Дениса Блохина подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при реконструкции юбилейных объектов
Ольга СУПОНЕВА
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Денис БлохинДенис БлохинФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орловской области возбуждено уголовное дело на руководителя регионального департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Дениса Блохина. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при реконструкции юбилейных объектов.

Информацию о том, что главный по строительству и хозяйству в регионе стал фигурантом уголовного дела корреспонденту «КП» подтвердил собственный источник, знакомый с ситуацией. На данный момент известно, что расследование ведется по части 1 статьи 285 УК РФ: Злоупотребление должностными полномочиями. Причиной для уголовного разбирательства стала провальная реконструкция стадиона Ленина к 450-летию Орла.

Уголовное дело о халатности при ремонте юбилейного объекта, на которую выделены были миллионы рублей, было возбуждено еще в октябре минувшего года – по статье «Халатность», на контроль его взял лично глава регуправления СК Анатолий Щуров.

Отметим, что на момент реконструкции стадиона, еще в 2016-м году, Денис Блохин возглавлял КУ ОО «Орелгосзаказчик». Покинул пост он в октябре того же года.

«Комсомолка» следит за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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