Руководитель орловского департамента строительства стал фигурантом уголовного дела

В Орловской области возбуждено уголовное дело на руководителя регионального департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Дениса Блохина. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при реконструкции юбилейных объектов.

Информацию о том, что главный по строительству и хозяйству в регионе стал фигурантом уголовного дела корреспонденту «КП» подтвердил собственный источник, знакомый с ситуацией. На данный момент известно, что расследование ведется по части 1 статьи 285 УК РФ: Злоупотребление должностными полномочиями. Причиной для уголовного разбирательства стала провальная реконструкция стадиона Ленина к 450-летию Орла.

Уголовное дело о халатности при ремонте юбилейного объекта, на которую выделены были миллионы рублей, было возбуждено еще в октябре минувшего года – по статье «Халатность», на контроль его взял лично глава регуправления СК Анатолий Щуров.

Отметим, что на момент реконструкции стадиона, еще в 2016-м году, Денис Блохин возглавлял КУ ОО «Орелгосзаказчик». Покинул пост он в октябре того же года.

«Комсомолка» следит за ситуацией.