Фасад «карточного домика» в Орле снова прикроют сеткой

СЕГОДНЯ 09:30 2019-07-24T09:31:35+03:00

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В Орле фасад «карточного домика» на набережной Дубровинского, 68 прикроют сеткой. По планам, работу должны выполнить к дню города.

Речь о полуразрушенной четырехэтажке велась на вчерашнем, 23 июля, рабочем совещании в мэрии города. Как уже рассказывала «КП», сейчас чиновники пытаются решить вопрос с выселением последнего собственника, который не соглашается на условия материальной компенсации. Сейчас вопрос решается в судебном порядке и пока снести здание не представляется возможным.

Пока же решено закрыть разрушенный фасад защитным экраном. Ранее здесь была размещена специальная сетка, но она сползла по естественным причинам – дом продолжает разрушаться.

- Специалисты УКХ готовят досудебную претензию в адрес подрядной организации с требованием восстановить фасадную сетку в рамках гарантийных обязательств. Как отметил Олег Минкин, работы будут выполнены до 5 августа, - рассказали «КП» в пресс-службе мэрии Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU