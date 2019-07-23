Последнего собственника из «карточного домика» в Орле попробуют выселить через суд

СЕГОДНЯ 14:10 2019-07-23T14:10:01+03:00

Из-за отсутствия компромисса между ним и властями затягивается снос разваливавшегося строения на наб. Дубровинского, 68

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В Орле последнего собственника из полуразрушенного дома №68 по набережной Дубровинского, который никак не соглашается с цифрами материальной компенсации, попробуют выселить через суд. Об этом сообщили зам главы администрации города на сегодняшнем, 23 июля, рабочем совещании.

Олег Минкин отметил, что снос «карточного домика», как прозвали здание в СМИ и в народе, затягивается по вине несогласного с ценой вопроса жильца. Сумма компенсации, которую предложили жителям рухнувшего строения составила 50 тысяч рублей за квадратный метр – такую оценку дала экспертиза.

- Муниципалитет не может осуществить снос здания до тех пор, пока не станет его полноправным владельцем. В этой связи администрация города Орла была вынуждена направить в суд иск о принудительном выселении последнего собственника, - отметил Минкин.

Уже состоялось два судебных заседания. По решению судьи, будет проведена еще одна оценочная экспертиза. Пока же зияющий раной на теле Орла полуразваленный дом прикроют защитным экраном.

Напомним, обрушение стены четырехэтажного многоквартирного жилого дома произошло в августе 2017-го года. Чудом никто не пострадал: за пару недель до ЧП дом был признан аварийным и частично расселен.

ИСТОЧНИК KP.RU