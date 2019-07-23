Сбербанк проанализировал занятость в малом и среднем бизнесе

СЕГОДНЯ 10:43 2019-07-23T10:43:58+03:00

ПАО Сбербанк в рамках проекта «СберДанные» (инициатива по обработке и анализу больших данных) провел исследование о занятости в компаниях малого и среднего предпринимательства (МСП)

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18,3 миллиона рабочих мест в России, или четверть (25,6%), создали малый и средний бизнес. 18,6% приходится на юридических лиц и 7% — на индивидуальных предпринимателей. Более половины занятых в МСП сконцентрированы всего в 10 регионах России. Более 20% приходится на Москву, еще 8% — на Санкт-Петербург.

В микроорганизациях работает в среднем по три сотрудника, в малых компаниях — 27 человек, а в средних — порядка 97.

Число сотрудников у индивидуальных предпринимателей меньше: 18 человек — для малых и 59 — для средних компаний. ИП редко «дорастает» до среднего бизнеса: по данным ФНС, на 10.06.2019 таких организаций в России было всего 316.

В выборке «СберДанных» в наиболее зрелых ООО, существующих на рынке 13 лет и активных в 2018 г., работает в среднем 11 человек. В ИП с таким же сроком существования — около трех человек. Штат активно расширяется первые 4–5 лет работы.

По занятости населения в компаниях малого и среднего бизнеса первое место

занимают Санкт-Петербург с Ленинградской областью, а второе — Москва с областью (244 и 227 занятых на 1000 чел. в трудоспособном возрасте и старше). Показатель в 200 человек также преодолели Новосибирская, Калининградская и Сахалинская области (205, 205 и 202 занятых на 1000 чел. соответственно). В регионах Северного Кавказа занятость в сегменте МСП оказалась наименьшей. В среднем по стране число занятых в сегменте МСП составляет 155 на 1000 чел. в трудоспособном возрасте и старше.

Более высокий уровень развития МСП, отмечают аналитики «СберДанных», идет в паре с более низкой безработицей. В тех регионах, где предприниматели обеспечивают относительно высокую долю рабочих мест, уровень безработицы в целом ниже.

Больше всего рабочих мест создано предпринимателями в сегменте «Торговля»— на нее приходится 31,4%. Почти 15% — доля обрабатывающих производств, 10% — строительства.

В нескольких отраслях малый и средний бизнес обеспечивают более половины занятости. На первом месте — операции с недвижимостью (95,6% работников числятся в МСП). Следом идут компании, занимающиеся профессиональной, научной и технической деятельностью, и снова торговля — более 50%. Чуть меньше — у категории «Информация и связь». В государственном управлении, социальном обеспечении и образовании юридические лица и ИП практически не присутствуют на рынке труда — доля занятых здесь менее 1%.

ИСТОЧНИК KP.RU