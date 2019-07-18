В ТТП Орла опровергли информацию о забастовке водителей трамваев

СЕГОДНЯ 16:29 2019-07-18T16:31:51+03:00

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В МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» Орла опровергли информацию об итальянской забастовке. Ранее в одной из местных групп о транспорте в соцсетях появилось сообщение, что ее объявили водители трамваев.

Пост опубликован в группе «Общественный транспорт Орла онлайн» Вконтакте. В нем говорится, что водитель трамваев вслед за медиками объявили итальянскую забастовку.

«Как следствие, существенно выросли и без того большие интервалы между трамваями. Даже в час пик вы можете простоять на остановках в центре города порядка 20 минут. И не факт, что уедете. Причина забастовки понятна: проблемы предприятия налицо, но совершенно никто не хочет ими заниматься как следует.» - гласит сообщение.

Официальный комментарий ТТП не пришлось долго ждать.

- Предположения о том, что увеличившиеся интервалы движения электротранспорта связаны с протестами работников предприятия, некорректны. Интервалы увеличены из-за нехватки водителей и низкой готовности подвижного состава, - сообщили на предприятии.

В пресс-службе администрации города пояснили, что властям известно о проблемах МУПа, они решаются совместно с горсоветом.

Поясним, что итальянская забастовка - это вид протеста работников, когда те, по сути, выполняют только свои прямые обязанности, прописанные в трудовом договоре, не берут переработок, не отходят от условий договора.

«КП» следит за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU