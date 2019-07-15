Орловские медики объявили о начале итальянской забастовки

СЕГОДНЯ 11:12 2019-07-15T11:16:28+03:00

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Сегодня в Орле медики объявили о старте итальянской забастовки. Работники службы скорой помощи Плещеевской ЦРБ отказались от переработок за мизерную зарплату и ушли работать на одну ставку.

Представители медицинского сообщества не смогли прийти к консенсусу с чиновниками после реорганизации в начале года Плещеевской ЦРБ и присоединения ее отделения скорой помощи к станции областного центра. Тогда медики обратились к губернатору Андрею Клычкову с просьбой дать им сельские льготы, доукомплектовать бригады и поднять ставку до средней по региону.

- С сегодняшнего дня мы уходим на одну ставку и отказываемся от переработок, это минимум что мы можем сделать, чтобы привлечь внимание к нашей беде под названием чиновники. Пускай теперь они посмотрят, сколько реально зарабатывает фельдшер, - написал в соцсетях Дмитрий Серегин, фельдшер орловской «скорой» и глава профкома профсоюза работников здравоохранения «Действие».

Как сообщает глава профкома, сейчас Прокуратура Советского района и Прокуратура Орловской области, Следственный комитет, Росздавнадзор и трудовая инспекция ведут проверку, которая должна установить нарушения прав работников «скорой». Забастовка продлится до тех пор, пока ситуация не будет разрешена.

ИСТОЧНИК KP.RU