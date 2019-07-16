Орловский горсовет согласовал размещение фонтана в сквере Ермолова

СЕГОДНЯ 10:31 2019-07-16T14:35:54+03:00

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Фонтан в орловском сквере Ермолова все-таки появится. На сегодняшней внеочередной сессии депутаты практически единогласно согласовали его размещение здесь.

Решение было принято 16 июля на 54-й сессии городского совета народных депутатов. В зале присутствовали не только народные избранники, но и представители администрации города, профильных департаментов, ведомств, общественники. Однако долго сессия не продлилась: первый вопрос повестки о бюджете сняли и перешли сразу ко второму, за последние недели наболевшему.

Депутаты проголосовали "за" почти единогласноФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Однако полностью заслушать доклад об изменении облика сквера Ермолова, являющегося заповедной зоной, не удалось. Депутаты предложили перейти сразу к голосованию, ведь вопрос изучен вдоль и поперек. Некоторые народные избранники хотели высказаться, однако мэр Орла Василий Новиков попросил занести все вопросы и предложения протокольно. В итоге 29 человек проголосовали за. Общественников и противников размещения фонтана не заслушали.

Общественников и противников размещения фонтана не заслушалиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Напомним, «околофонтанные» споры и одиночные пикеты продолжались в Орле несколько недель. К диалогу общественников и жителей города призвал губернатор Андрей Клычков. Тогда он отметил, что нужно выслушать все мнения и прийти к правильному решению. 150 миллионов рублей на оборудование сухого фонтана в рамках благоустройства сквера выделяет Сбербанк.

ИСТОЧНИК KP.RU