2019-07-02T16:14:29+03:00
Общество

В Орле затянувшаяся стройка многоэтажки обернулась уголовным делом

Застройщик микрорайона «Первый» подозревается в мошенничестве
Наталья Меркулова
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Застройщик микрорайона «Первый» подозревается в мошенничествеЗастройщик микрорайона «Первый» подозревается в мошенничествеФото: Архив "КП"
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Затянувшаяся в Орле стройка многоэтажки обернулась уголовным делом. После обращения дольщиков микрорайона «Первый» к президенту Владимиру Путину во время Прямой линии, региональный СК проверил ситуацию и обнаружил грубые нарушения.

Следствием было установлено, что ООО «Компания Стройсервис» заключила 285 договоров долевого строительства на общую сумму более 202 млн. рублей, но в срок не обеспечила людей жильем.

- По версии следствия 145 гражданам причинен ущерб в особо крупном размере. В результате было возбуждено уголовное дело по ч. 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, совершенное в особо крупном размере), - сообщили «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

Как уже писала «КП», о проблеме президенту рассказал один из дольщиков, который приобрел жилье в микрорайоне «Первый». Сразу после прямой линии СК инициировал проверку, которая и стала первым шагом к уголовному делу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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