В орловской колонии заключенный не вернулся с работ

СЕГОДНЯ 15:06 2019-06-19T15:08:56+03:00

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В орловской колонии строго режима (ИК-2) города Ливны заключенный не вернулся с работ. Сейчас осужденного, отбывающего наказание в "прославившейся" на всю страну колонии после пира на Пасху, объявили в розыск.

Как сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УФСИН России по Орловской области, пропавший мужчина не был подконвойным. Наказание в ИК-2 он отбывает за кражу. В воскресенье, 16 июня, не прибыл в установленное время в колонии после проведения работ на так называемом хозяйственном дворе.

- Исправительные учреждения для нормального своего функционирования нуждаются в определенном количестве обслуживающего персонала из числа осужденных, которым по характеру выполняемых ими производственных работ необходима возможность перемещения не только внутри самого учреждения, но и за его пределами. В соответствии со ст. 96 УИК РФ положительно характеризующимся осужденным, отбывающим лишение свободы в исправительных колониях, может быть разрешено передвижение без конвоя или сопровождения за пределами исправительного учреждения, - пояснили в ведомстве.

"КП" следит за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU