УФСИН проверит пир заключенных в Орловской колонии

В Орловской области УФСИН проводит внутреннюю проверку инцидента с пирующими заключенными. Ее назначили после всплывшего в сети видео с празднованием Пасхи в колонии строгого режима.

Как уже писала "КП", проверку исправительной колонии №2 города Ливны уже назначила прокуратура Орловской области , после того как в сети появилось видео с банкета, который устроили заключенные во дворе исправительного учреждения. Запись была сделана 28 апреля, каким-то образом (в настоящий момент устанавливается как именно) в скором времени после самого праздника ее "залили" в YouTube. На днях она стала достоянием общественности.

- По видеозаписи, опубликованной в ряде СМИ УФСИН России по Орловской области проводит служебную проверку, выясняются обстоятельства произошедшего. Все материалы проверки будут направлены в следственные органы для дачи правовой оценки и принятия процессуального решения,- сообщили корреспонденту "Комсомолки" в пресс-службе УФСИН России по Орловской области.

Вероятнее всего, сотрудникам колонии грозит наказание за недосмотр, а заключенным за использование непозволительных предметов - мобильниками здесь пользоваться строго настрого запрещено. Известно, что в день Пасхи к зэкам приезжали представители церкви, которые привезли заключенным угощения.

"КП" следит за ходом проверки.