2019-06-02T12:23:05+03:00
Общество

УФСИН проверит пир заключенных в Орловской колонии

Региональное ведомство устроило внутреннюю проверку после всплывшего в сети видео празднования Пасхи
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments21
Пасху заключенные орловской колонии отпраздновали громкоПасху заключенные орловской колонии отпраздновали громко
Изменить размер текста:

В Орловской области УФСИН проводит внутреннюю проверку инцидента с пирующими заключенными. Ее назначили после всплывшего в сети видео с празднованием Пасхи в колонии строгого режима.

Как уже писала "КП", проверку исправительной колонии №2 города Ливны уже назначила прокуратура Орловской области , после того как в сети появилось видео с банкета, который устроили заключенные во дворе исправительного учреждения. Запись была сделана 28 апреля, каким-то образом (в настоящий момент устанавливается как именно) в скором времени после самого праздника ее "залили" в YouTube. На днях она стала достоянием общественности.

- По видеозаписи, опубликованной в ряде СМИ УФСИН России по Орловской области проводит служебную проверку, выясняются обстоятельства произошедшего. Все материалы проверки будут направлены в следственные органы для дачи правовой оценки и принятия процессуального решения,- сообщили корреспонденту "Комсомолки" в пресс-службе УФСИН России по Орловской области.

Вероятнее всего, сотрудникам колонии грозит наказание за недосмотр, а заключенным за использование непозволительных предметов - мобильниками здесь пользоваться строго настрого запрещено. Известно, что в день Пасхи к зэкам приезжали представители церкви, которые привезли заключенным угощения.

"КП" следит за ходом проверки.

В колонии Орловской области отпраздновали Пасху с лозунгом "Жизнь ворам!".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Первая рабочая неделя лета в Орле будет жаркой
В Ливенском районе нашли пропавшую накануне девочку
Олимпийская чемпионка восхитилась атмосферой «Зеленого Марафона» Сбербанка
«Мы не пропускаем ни одного «Зеленого Марафона» Сбербанка»
Победители «Зеленого Марафона» Сбербанка: «Это прекрасный слет единомышленников и друзей!»
Чемпионка роллерного забега: «Зеленый Марафон» Сбербанка – практически единственное мероприятие, где мы можем показать себя»
Александр Исаенко: «Человека нельзя заставить, он сам должен решить и изменить свой образ жизни»
На цифровое ТВ Орловская область официально перейдет 3 июня
Орловца осудили за незаконную покупку и хранение наркотиков
Сотрудники МЧС приняли орловские лагеря перед официальным открытием
Денис Скребец: «Здоровый образ жизни – неотъемлемая часть успешного человека»
Соревнования по дзюдо состоятся в Орле 3 июня