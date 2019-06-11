В Орле в праздничный день 12 июня троллейбусы пойдут по другим маршрутам

СЕГОДНЯ 13:29 2019-06-11T13:29:22+03:00

На время перекрытия движения горэлектротранспорт изменит привычный путь движения

Изменить размер текста: A A

В День России, 12 июня, в Орле пройдет ряд праздничных мероприятий. «КП» публикует список участков, на которых из-за торжественных событий буде ограничено движение.

В связи с проведением велосипедной гонки-критериума с 10.45 до 13.00 закроют проезд для транспорта по маршруту площадь Ленина — ул. Максима Горького — ул. Красноармейская — ул. Салтыкова-Щедрина — площадь Ленина. А с 00.00 до 13.00 будет запрещена стоянка на улице Максима Горького (на участке от пл. Ленина до ул. Пионерской).

Как сообщили «КП» в пресс-службе администрации Орла, по другим маршрутам из-за ограничения движения поедут троллейбусы.

Движение троллейбуса №5 будет осуществляться по маршруту: железнодорожный вокзал, ул. Герцена, ул. 60-летия Октября, больница им. Н. А. Семашко, ул. Октябрьская, ул. 1-я Посадская, железнодорожный вокзал.

Троллейбус №6 поедет от автовокзала по улицам 1-я Посадская, ул. Октябрьская, больница Н.А. Семашко, ул. Октябрьская, ул. 1-я Посадская, автовокзал.

ИСТОЧНИК KP.RU