Когда закончат ремонт моста Дружбы в Орле? Подрядчик назвал новые сроки

СЕГОДНЯ 10:25 2019-05-31T10:26:13+03:00

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На 52-й сессии орловского горсовета, которая прошла в четверг 30 мая, одной из самых жарко обсуждаемых тем стал ремонт моста Дружбы. Представитель подрядной организации назвал новые сроки сдачи объекта, а также рассказал, почему реконструкция затянулась.

- Мы не отрицаем, что есть ряд факторов с нашей стороны, повлиявших на ситуацию. Но свою роль сыграл здесь и заказчик (Управление коммунальным хозяйством Орла - прим ред.). Так, проект ремонта был создан в 2013 году, а после этого в вашем городе реконструировали набережные и были перенесены коммуникации. В проект же изменения не внесли. Ни одна орловская фирма, которую мы брали к себе в субподрядчики, не соглашалась приступать к работам, пока не будет откорректированной рабочей документации, - рассказал Павел Алексеенко, ведущий инженер ООО «РГС».

По информации подрядчика, если не произойдет полное закрытие моста (за что строители ратуют, но сами такого решения принять не могут), то ориентировочно объект будет сдан весной-летом 2020 года.

«КП» следит за ситуацией.

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ИСТОЧНИК KP.RU