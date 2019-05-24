В Северном районе Орла реабилитируют старый фонтан

СЕГОДНЯ 15:47 2019-05-24T15:49:33+03:00

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В этом году в Орле начнется реконструкция площади Содружества в Северном районе. В первую очередь, тут реконструируют старый фонтан.

Производиться ремонт будет в несколько этапов. В первый из них, который стартует в 2019-м, помимо восстановления фонтана обустроят центральную аллею от Московского шоссе до здания администрации Северного района.

Площадь сегодня. Фото: пресс-служба администрации Орла

Асфальт заменят на плитку, установят новые фонари, озеленят территорию.

Как отмечают в пресс-службе администрации Орла, реконструкция площади будет вестись за рамками программы «Формирование современной городской среды» - деньги выделены из регионального бюджета распоряжением губернатора.

ИСТОЧНИК KP.RU