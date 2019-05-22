СЕГОДНЯ 15:13 2019-05-22T15:15:13+03:00

Вице-спикер Орловского облсовета не будет участвовать в выборах в Госдуму Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

О своем отказе Михаил Вдовин сообщил в социальных сетях

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Вице-спикер Орловского облсовета не будет участвовать в выборах в Госдуму. О своем отказе Михаил Вдовин сообщил на странице в социальной сети «ВКонтакте».

- Принимая во внимание сложившиеся обстоятельства, снял свою кандидатуру с предварительного голосования в депутаты Государственной Думы ФС РФ. Благодарю всех за поддержку, - написал депутат.

Отметим, что довыборы в Госдуму в Орловской области пройдут 8 сентября. После смерти депутата Николая Ковалева это место остается вакантным.

ИСТОЧНИК KP.RU