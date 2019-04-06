2019-04-06T12:07:57+03:00
Общество

Ушел из жизни депутат Госдумы от Орловской области Николай Ковалев

Он скончался на 70-м году жизни от продолжительной болезни
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба КремляФото: пресс-служба Кремля
Изменить размер текста:

Накануне, 5 апреля, стало известно о том, что ушел из жизни депутат Госдумы от Орловской области, экс-глава ФСБ Николай Ковалев. Он скончался на 70-м году жизни от продолжительной болезни.

Печальную новость сообщили в Госдуме. «Николай Дмитриевич Ковалев скончался после продолжительной болезни. Скорбим вместе с его близкими», - сообщил источник в нижней палате российского парламента ТАСС.

Соболезнования в связи с кончиной Николая Ковалева выразил глава Орловщины Андрей Клычков.

- Николай Дмитриевич Ковалев был настоящим патриотом, который сделал многое для развития России и Орловской области. Он достойно служил своей стране и народу в самые непростые годы. В Государственной Думе он стоял у истоков законопроекта, препятствующего оттоку капитала заграницу, боролся с коррупцией и фальсификацией исторических фактов. Орловцы запомнят его навсегда открытым, честным и готовым помочь в любой сложной ситуации. На него равнялись современные политики. Я признателен ему за совместную работу, его советы и мудрость, которой он меня научил, - написал губернатор.

СПРАВКА «КП»

Николай Ковалев родился 6 августа 1949 года в Москве. В 1974 году поступил на службу в органы государственной безопасности, начинал с должности младшего оперуполномоченного в Первомайском райотделе управления КГБ СССР по Москве и МО. Главой ФСБ Ковалев был назначен в 1996 году, трудился в этой должности он до 1998 года.

Тогда же, в 1998, Николай Ковалев стал депутатом Госдумы от Орловской области. В разное время в нижней палате он занимал должности зампреда комитета по безопасности, председателем комиссии по борьбе с коррупцией, главой комитета по делам ветеранов, председателем комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, представляемых депутатами. Также он возглавлял делегацию Госдумы в Парламентской Ассамблее ОБСЕ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Сохраним лес: орловские активисты проведут сбор макулатуры
После алкогольных посиделок в баре орловец остался без часов
С начала 2019 года в Орловской области 23 человека заболели корью
В Орле стартовал областной конкурс дружин юных пожарных
Выставка произведений орловских художников открылась в столице
С 15 апреля орловцы смогут пользоваться единым номером «112» для вызова экстренных служб
На остановках в Орле появились стенды с достопримечательностями города
В Орле семейные команды посоревнуются в сдаче норм ГТО
С коммунальными вопросами пришли орловцы на прием к Александру Муромскому
Орловский росгвардеец стал участником передачи «Играй, гармонь любимая!»
На Орловщине юные любители экстрима соберутся в мае на «Тропе героев»
В Орле на улице Васильевской установили мусорные баки
Центр выделил Орлу 200 миллионов на реконструкцию дороги
Обновленный бульвар Победы в Орле расскажет о вехах истории России
Митрополитом Орловским и Болховским стал архиепископ Тихон
Стали известны подробности ДТП на Лескова в Орле
В орловской глубинке пьяный конфликт закончился поножовщиной
Чудотворный крест из Афин не приедет в Орел
Тотальный диктант орловцы напишут 13 апреля
Три машины не поделили улицу Лескова в Орле
В Орле продолжают латать дыры в асфальте
В орловской глубинке пропал 45-летний мужчина
Орловец палил из «травмата» в ресторане
«Родительская слава»: семья из Орла получила президентский орден
В Мценске местная дама обналичила 32 тысячи рублей с чужой банковской карты
Сбербанк предложил малому бизнесу каталог франшиз
Навести порядок в Орле до майских праздников дал указание губернатор
В орловском поселке сгорел дом и сарай
Троих водителей подшофе поймали орловские госавтоинспекторы