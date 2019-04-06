Ушел из жизни депутат Госдумы от Орловской области Николай Ковалев

Накануне, 5 апреля, стало известно о том, что ушел из жизни депутат Госдумы от Орловской области, экс-глава ФСБ Николай Ковалев. Он скончался на 70-м году жизни от продолжительной болезни.

Печальную новость сообщили в Госдуме. «Николай Дмитриевич Ковалев скончался после продолжительной болезни. Скорбим вместе с его близкими», - сообщил источник в нижней палате российского парламента ТАСС.

Соболезнования в связи с кончиной Николая Ковалева выразил глава Орловщины Андрей Клычков.

- Николай Дмитриевич Ковалев был настоящим патриотом, который сделал многое для развития России и Орловской области. Он достойно служил своей стране и народу в самые непростые годы. В Государственной Думе он стоял у истоков законопроекта, препятствующего оттоку капитала заграницу, боролся с коррупцией и фальсификацией исторических фактов. Орловцы запомнят его навсегда открытым, честным и готовым помочь в любой сложной ситуации. На него равнялись современные политики. Я признателен ему за совместную работу, его советы и мудрость, которой он меня научил, - написал губернатор.

СПРАВКА «КП»

Николай Ковалев родился 6 августа 1949 года в Москве. В 1974 году поступил на службу в органы государственной безопасности, начинал с должности младшего оперуполномоченного в Первомайском райотделе управления КГБ СССР по Москве и МО. Главой ФСБ Ковалев был назначен в 1996 году, трудился в этой должности он до 1998 года.

Тогда же, в 1998, Николай Ковалев стал депутатом Госдумы от Орловской области. В разное время в нижней палате он занимал должности зампреда комитета по безопасности, председателем комиссии по борьбе с коррупцией, главой комитета по делам ветеранов, председателем комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, представляемых депутатами. Также он возглавлял делегацию Госдумы в Парламентской Ассамблее ОБСЕ.