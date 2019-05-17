2019-05-17T11:39:25+03:00
Общество

В Орле автобусы, идущие в Лужки, временно изменят маршрут

Схема движения поменяется на период с 20 мая по 20 июля
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Архив "КП"
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В Орле на время изменят маршрут автобусы, следующие до Лужков. С 20 мая по 20 июля они будут ходить по отличающейся от сегодняшней схеме.

Как уже писала «КП», временные неудобства связаны с ремонтом участков газопровода на улицах 1-я Посадская и Маяковского. Участки дорог по этим улицам будут закрыты для движения транспорта.

- Движение автобусов по маршрутам №1 «ул. Часовая — станция Лужки», №22 «Школа №50 — станция Лужки», № 59 «Станция Лужки — микрорайон Зареченский» в направлении станции Лужки и микрорайона Ботаника будет организовано по улицам Комсомольская, Розы Люксенбург, Гагарина. При движении в обратном направлении схема движения не меняется, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации Орла.

Некоторые изменения произойдут и с автобусами дачными. Так, автобусы №61 и №65 пойдут к дачам не с 1-й Посадской улицы, а с остановочного павильона «Комсомольская площадь».

ИСТОЧНИК KP.RU

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