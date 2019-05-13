2019-05-13T10:58:58+03:00
Общество

На улицах 1-й Посадской и Маяковского в Орле на 2 месяца частично закроют движение

Будут изменены маршруты движения общественного транспорта
Ольга СУПОНЕВА
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Продлятся ограничения до 20 июляПродлятся ограничения до 20 июляФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орле с 20 мая будут частично закрыты для движения транспорта две улицы: 1-я Посадская и Маяковского. В связи с этим изменятся некоторые маршруты движения общественного транспорта.

Движение придется закрыть в связи с ремонтом газопровода. Ограничения коснутся участка от улицы Комсомольской до улицы Гагарина на 1-й Посадской и участка от Розы Люксембург до 1-й Посадской на улице Маяковского.

Что касается транспорта, то автобусы №1 «Станция Лужки - ул. Часовая», №22 «Школа №50 - станция Лужки», №59 «Станция Лужки - микрорайон Зареченский» при движении в сторону Лужков пойдут по Комсомольской, Розы Люксембург и Гагарина. В обратном направлении маршрутки будут ходить без изменений.

Дачные же автобусы №61 и №65, которые отправляются с Посадской, с 20 мая пойдут от Комсомольской площади.

- Движение автомобилей также рекомендуется осуществлять по улицам Комсомольской, Розы Люксембург, Гагарина, - отметили в пресс-службе администрации Орла.

Продлятся ограничения до 20 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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