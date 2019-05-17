2019-05-17T11:08:09+03:00
Общество

В Нововоронеже пройдет юбилейная XV-летняя Сбербанкиада

Восемь команд будут бороться за право подняться на пьедестал почета
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17 мая на стадионе «Старт» в Нововоронеже прошло торжественное открытие XV-летней Сбербанкиады Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк. В течение двух дней восемь команд, а это более 500 спортсменов, будут бороться за право подняться на пьедестал почета.

Традиция подобных корпоративных спортивных праздников была заложена еще в 2002 году. В этом году помимо сборных Белгородской, Орловской, Воронежской, Курской, Липецкой и Тамбовской областей - в юбилейных соревнованиях принимают участие команда аппарата территориального банка и объединенная команда подразделения центрального подчинения банка.

Участники традиционно будут стараться проявить себя в мини-футболе, волейболе и баскетболе. Кроме того, офисные сотрудники смогут проявить себя в легкой атлетике, плавании, шахматах, настольном и большом теннисе, бадминтоне и даже кроссфите. Особенно зрелищными должны получиться командные соревнования по перетягиванию каната. Будет и свой конкурс для болельщиков - так что на стадионе «Старт» каждый сможет показать себя с лучшей стороны и получить яркие эмоции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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