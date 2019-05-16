Орелстрой накормит зубров

СЕГОДНЯ 12:16 2019-05-16T12:16:24+03:00

Строительный холдинг ПАО «Орелстрой» принял решение о необходимости с 2019 года поддерживать уникальный заповедник «Орловском полесье», которым по праву гордятся не только все зоологи России, но и все жители нашей Орловской области

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Ведущий застройщик региона возместит расходы на содержание животных, в том числе, на закупку 20 тонн их корма.

К слову, 15 мая 2019 года, Орловский Краеведческий Музей открыл выставку, посвященную работе по восстановлению популяции зубров в «Орловском Полесье». ПАО «Орелстрой» приглашает всех жителей города Орла посетить ее, чтобы соприкоснуться с миром, который наша планета практически потеряла. И конечно же - посетить сказочные места, где не только обитает множество редких животных и птиц, но и прекрасно представлен богатый растительный мир.

Напомним, что в начале 20 века зубр, как вид, прекратил своё существование в дикой природе. Спасают такие охраняемые территории и национальные парки, как Орловское Полесье и Беловежская Пуща. Уже около ста лет ведётся работа по восстановлению популяции зубров и их возвращению в дикую природу. «Орловское полесье» является, фактически, единственной площадкой в России, где спасают этих редких животных, которые почти исчезли с лица Земли по вине человека.

Фото Вячеслав КОВАЛЕНКО

ИСТОЧНИК KP.RU