На четырех улицах в Орле ограничили движение до 1 августа

СЕГОДНЯ 09:24 2019-05-14T09:27:41+03:00

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В Орле на четырех улицах ограничили движение до 1 августа. Временные неудобства связаны с капитальным ремонтом дорог.

Ограничения касаются улицы Северной, Московской, Комсомольской (на участке от 2-й Посадской до Карачевского шоссе), а также Кромского шоссе.

Водителям стоит быть внимательнее на участках с действующими ограничениями.

Напомним, ремонт указанных участков ведется в рамках национальной программы "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

ИСТОЧНИК KP.RU