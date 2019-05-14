2019-05-14T09:27:41+03:00
Общество

На четырех улицах в Орле ограничили движение до 1 августа

Временные неудобства связаны с ремонтом дорог
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

В Орле на четырех улицах ограничили движение до 1 августа. Временные неудобства связаны с капитальным ремонтом дорог.

Ограничения касаются улицы Северной, Московской, Комсомольской (на участке от 2-й Посадской до Карачевского шоссе), а также Кромского шоссе.

Водителям стоит быть внимательнее на участках с действующими ограничениями.

Напомним, ремонт указанных участков ведется в рамках национальной программы "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Голоса далеких странствий»: орловцев приглашают на музыкально-поэтический концерт
В Орле малыш выпал из окна
В Орле стартовал чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов «Абилимпикс»
В Орле микроавтобус сбил пешехода
На экскурсию по Банку России в Орле приглашают горожан в рамках акции "Ночь в музее"
Фрида Кало: выставка репродукций откроется в Орле
Сбербанк и МегаФон запустили партнерскую программу по кредитной бизнес-карте
Четверых человек спасли пожарные из горящей квартиры в Орле
В орловской глубинке автоледи на «ВАЗе» столкнулась с «Волгой»
Орловцев попросили не поддаваться панике из-за сообщения о взрывных устройствах
В Орле из зданий эвакуируют людей
Орловцу грозит суд за нападение на журналиста
За фиктивную регистрацию двух иностранцев орловчанка попала под уголовное дело