На четырех улицах в Орле ограничили движение до 1 августа
Временные неудобства связаны с ремонтом дорог
Фото из архива "КП"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле на четырех улицах ограничили движение до 1 августа. Временные неудобства связаны с капитальным ремонтом дорог.
Ограничения касаются улицы Северной, Московской, Комсомольской (на участке от 2-й Посадской до Карачевского шоссе), а также Кромского шоссе.
Водителям стоит быть внимательнее на участках с действующими ограничениями.
Напомним, ремонт указанных участков ведется в рамках национальной программы "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
ИСТОЧНИК KP.RU