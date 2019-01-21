2019-01-21T17:08:21+03:00
Общество

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» придут на Орловщину

В рамках Национального проекта в развитие транспортной инфраструктуры в регионе вложат больше 24 миллиардов рублей
Ольга СУПОНЕВА
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Тема дорожного строительства обсуждалась на сегодняшнем заседании облправительстваТема дорожного строительства обсуждалась на сегодняшнем заседании облправительстваФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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На развитие транспортной инфраструктуры в Орловской области на 2019-2024 годы запланировано больше 24 миллиардов рублей. В регионе будет реализовываться Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Тема обсуждалась на сегодняшнем, 21 января, заседании облправительства. Присутствующие обсудили итоги дорожного строительства в прошлом году: из наиболее значимых были отмечены старт проекта «Западный обход города Орла», открытие движения по мостам в Ливнах и Болхове, начало ремонта мостов в городах Орел и Мценск.

- В настоящее время определены целевые индикаторы, которые необходимо достичь на территории Орловской области. Это приведение в нормативное состояние не менее 56,7% протяженности автодорог регионального и межмуниципального значения не менее 85% протяженности автодорог регионального, межмуниципального и местного значения, включенных в перечень автомобильных дорог «Орловской городской агломерации», снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом, снижение смертности в результате ДТП (к 2030 году – стремление к нулевому уровню смертности, - отметил на заседании Правительства глава региона Андрей Клычков.

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