2019-05-13T18:29:04+03:00
Происшествия

Орловцев попросили не поддаваться панике из-за сообщения о взрывных устройствах

Сейчас на местах работают сотрудники профильных ведомств [фото]
Ольга СУПОНЕВА
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На местах работают кинологиНа местах работают кинологиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Орловцев попросили не поддаваться панике из-за сообщений о взрывных устройствах в разных зданиях города. С такой просьбой к горожанам обратились в Правительстве области.

Людей вывели из зданий Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Людей вывели из зданийФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сообщения о минировании нескольких торговых центров, в числе которых "Атолл", "ЦУМ", "Радуга", "Рио", а также автовокзала, поступили сегодня, 13 мая, вечером. По каждому адресу немедленно выехали правоохранители, людей из зданий вывели.

- По каждому сообщению правоохранительными органами проводится комплекс мероприятий по проверке поступившей информации. В этой связи просим жителей г. Орла не поддаваться панике и выполнять все рекомендации правоохранительных структур, - сообщили в пресс-службе Правительства Орловской области.

Орловцев попросили не поддаваться панике Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Орловцев попросили не поддаваться паникеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В соответствии со ст. 207 Уголовного кодекса РФ за совершение заведомо ложного сообщения об акте терроризма предусмотрена уголовная ответственность до 10 лет лишения свободы.

Все обстоятельства устанавливают специалисты Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Все обстоятельства устанавливают специалистыФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В нынешнем году это не первый сигнал о бомбах. Так, в январе поступали сообщения о взрывных устройствах в магазинах, учреждениях, административных зданиях. Тогда тревога оказалась ложной, и, как выяснилось, серия таких звонков прокатилась по всей стране.

Двумя годами в ранее, в 2017, в Орле также прошла массовая эвакуация. Взрывных устройств, опять же, обнаружено не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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