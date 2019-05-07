2019-05-07T10:28:29+03:00
Общество

Сбербанк развивает услугу сурдоперевода

Теперь клиенты ЦЧБ ПАО Сбербанк с нарушениями слуха и речи получают консультацию по любым финансовым продуктам и сервисам банка на языке жестов
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

– Центральное Черноземье входит в топ-5 регионов по количеству людей с нарушениями слуха и речи, поэтому для нас эта тема очень актуальна, – говорит председатель Воронежского регионального отделения «Всероссийского общества глухих» Вера Семенова.

Услуга сурдоперевода проста в применении. Сотрудник офиса Сбербанка связывается с профессиональным сурдопереводчиком с помощью видеозвонка на планшете. Клиент задает интересующий вопрос так, как ему удобно, и получает ответы в переводе на жестовый язык.

На данный момент в Центрально-Черноземном банке бесплатная услуга сурдоперевода запущена в 287 офисах. На территории Воронежской области – это 79 подразделений, 46 – в Липецкой области, 49 – на Белгородчине, 33 – в Орловской, 36 – в Тамбовской и 44 – в Курской областях.

– Услуга видеоудаленного сурдоперевода достаточно новая, но уже понятно, что она крайне востребована данной категорией населения, поэтому будет развиваться и далее, – отметил Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин.

Как подчеркнули в банке, помимо решения своей основной задачи, услуга «Видеоудаленный сурдоперевод» несет в себе и другую не менее важную миссию – это социализация людей с нарушениями слуха и речи.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ливнах "КАМАЗ" протаранил внедорожник
В Орловской области перезахоронили останки 112 советских воинов
Создание кампуса «Кадры для цифровой промышленности» на Орловщине обсудил Андрей Клычков с Михаилом Котюковым
На трассе под Орлом "ВАЗ" догнал "Рено"
Итоги отопительного сезона подвели в Орловской области
В Мценске молодой рецидивист обчистил чужой гараж
Сотрудники орловского УФСИН проявили себя в турнире по триатлону
Власти Орла: "Последствия аварии на трубопроводе устранят до вечера"
В Орле мужчина побил стекла в трамвае
Склад с этиловым спиртом «накрыли» орловские полицейские
Сбербанк продлил на два месяца действие минимальных ставок по «Потребительскому кредиту без обеспечения»
Заводской район Орла остался без воды
Центр Орла в День Победы превратится в вернисаж
Орловцы стали участниками велопробега «Дорога Победы»
В Орле на Дворянке под пешеходом провалился мост
В центре Орла велосипедист сбил пешехода
В Орле станцуют «Танго военных лет»
Под Орлом сгорела баня
На орловской дороге опрокинулся скутер
В Орле спасатели сняли с крыши мужчину
В Орловской области 46 пьяных водителей поймали госавтоинспекторы
В Орле иномарка сбила девочку-подростка
Танцоры из десяти регионов России поборолись в Орле за "Кубок Платинум"
Больше полусотни ДТП зарегистрировано за майские выходные на Орловщине
Орловские футболисты проиграли «Торпедо»
Новая неделя в Орле обещает быть дождливой
Орловцы присоединились к экологическому челленджу #TrashTag