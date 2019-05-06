Сбербанк продлил на два месяца действие минимальных ставок по «Потребительскому кредиту без обеспечения»

СЕГОДНЯ 14:55 2019-05-06T14:55:02+03:00

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- В начале весны мы традиционно проводим акции по потребительским кредитам в связи с ростом спроса на этот продукт, - рассказал управляющий директор дивизиона ПАО Сбербанк «Занять и сберегать» Сергей Широков. - За время акции мы увидели, что объем выдач увеличился на 24% среднемесячно, по сравнению с периодом до акции, и ближе к ее окончанию мы рады сообщить, что впервые приняли решение продлить действие акции еще на 2 месяца. Это позволит клиентам реализовать свои самые смелые планы в преддверии майских праздников и начала сезона отпусков.

Предложение по «Потребительскому кредиту без обеспечения» распространяется на кредиты от 300 тыс. руб. на срок от 3 мес. до 5 лет. При сумме кредита от 300 тыс. до 1 млн руб. ставки составляют от 11,9% до 16,9%, по кредитам свыше 1 млн руб. для клиентов, получающих зарплату или пенсию на счета в Сбербанке, — от 11,9% до 12,9%, для остальных заемщиков — от 12,9% до 13,9%. Ставки на кредиты до 300 тыс. руб. остались в прежнем диапазоне — 13,9–19,9%.

Подать заявку на потребительский кредит можно в отделении банка, в веб-версии интернет-банка и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» до 1 июля 2019 года включительно.

Напомним, что в Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк за первый квартал 2019 года выдано 115 тыс. потребительских кредитов на сумму свыше 21,7 млрд рублей. Это на 27% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU