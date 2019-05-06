2019-05-06T14:41:00+03:00
Происшествия

Заводской район Орла остался без воды

По Кромскому шоссе произошла авария на трубопроводе
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архивФото: архив
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Жители Заводского района Орла остались без воды сегодня днем, 6 мая. Причиной тому послужила авария на трубопроводе по Кромскому шоссе.

- Образовался свищ на стыке магистрального трубопровода диаметром 900 мм. В результате порыва произошло отключение холодного водоснабжения Заводского района города Орла. Социально значимых объектов с круглосуточным пребыванием людей в зоне отключения нет, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Это не первая авария по данному адресу в этом году. Напомним, вечером 7 января здесь серьезно прорвало трубу, без воды остались тогда тысячи жителей областного центра и Орловского района. Тогда часть труб заменили.

Сейчас на месте повреждения ведутся работы. "КП" следит за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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