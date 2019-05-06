В Орле станцуют «Танго военных лет»
В четверг, 9 мая, на аллее у входа в городской Парк культуры и отдыха состоится ежегодный праздничный Open air «Танго военных лет». Его организаторами традиционно выступит Клуб любителей аргентинского танго «Barrio de tango».
- Давайте подарим нашим ветеранам не только внимание и уважение, но и танго... которое снова будет звучать из нашего старенького патефона, под который мы будем танцевать с ними. Надеемся, что наше внимание будет им приятно, и что мы вновь сможем подарить им возможность вернуться в годы своей молодости, - обратились организаторы к орловцам.
Начало мероприятия в 11:00
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ИСТОЧНИК KP.RU