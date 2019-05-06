Как жители и гости Орла отметят День Победы

Праздничные мероприятия, пожалуй, самого важного и памятного дня в году, Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, стартуют в Орле с 7 мая. По традиции, цикл празднований развернётся вокруг главных героев, ветеранов, благодаря подвигу которых сегодня небо над нашими головами – мирное. Специально для жителей и гостей города «КП» публикует афишу предпраздничных и праздничных событий.

7 мая в 10:00 начнутся митинги памяти на площади Героев-комсомольцев и в сквере Орловских партизан, в 11:00 - районные митинги в сквере имени Гуртьева.

8 мая в 9:00 - торжественное возложение цветов к братскому захоронению жертв фашизма. В 10:00 - торжественная церемония подъема в сквере Танкистов дубликата Красного флага, водруженного над Орлом 5 августа 1943 года в честь освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Здесь же - митинг Памяти и церемонии возложения цветов.

В 12:00 - чествование ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла на торжественном приёме у руководства города, а в 18:00 начнется музыкальный вечер «Мы помним! Мы гордимся!» в драматическом театре «Русский стиль» им. М.М. Бахтина.

9 мая в 9:00 празднество начнется с возложения Гирлянды Славы к стеле «Орел — Город воинской славы» на бульваре Победы. В 10:00 - торжественный марш на площади Ленина. На параде пройдут войска Орловского территориального гарнизона и юнармейцы, выступит военный оркестр Академии ФСО России и мажореток, оркестры муниципальных учреждений дополнительного образования.

В 12:00 - праздник в Городском и Детском парках (праздничные концерты творческих коллективов Орла, книжные выставки, спортивные, развлекательные викторины, конкурсы и интерактивные игры).

В 12:30 – шествие «Бессмертного полка», которое стартует с площади Ленина.

13:30 - Открытый легкоатлетический пробег на орловских улицах.

В 14:00 часов начнется выступления в сквере имени Калинникова воспитанников и педагогов Орловской музыкальной школы № 1. А на улице Ленина начнет свою работу художественный вернисаж Победы. На тематических площадках у гостиницы «Салют», галереи живописи «Арбат», возле кинотеатра «Победа», торгового центра «Малиновая вода», площади перед МФЦ и на Ленинском мосту разместятся выставки.

В 17:00 часов стартует гала-концерт на площади Ленина «Да будет всемирное братство людей!» с участием творческих коллективов, солистов–вокалистов, участников конкурсов и фестивалем.

Завершится все, по традиции, праздничным фейерверком: в 22:00 его запустят на месте слияния рек Ока и Орлик и в сквере КДЦ «Металлург».

Присоединяйтесь!