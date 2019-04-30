В Орле обещали в ближайшее время залатать асфальт по маршруту Бессмертного полка

СЕГОДНЯ 14:05 2019-04-30T14:05:17+03:00

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В Орле рабочие «Спецавтобазы» приведут в порядок дорожное покрытие по маршруту следования Бессмертного полка. Об этом сообщил и.о. главного коммунальщика города Дмитрий Фролов.

- Сегодня Спецавтобаза планирует завершить устранение дефектов дорожного покрытия по маршруту следования колонны «Бессмертного полка», в частности, на улицах Максима Горького, 60-летия Октября, Герцена и Московской, - отметил Фролов на сегодняшней рабочей планерке в мэрии.

Напомним, в этом году участники акции пройдут по новому маршруту. Колонна проделает путь от площади Ленина по улицам Максима Горького, 60-летия Октября, Герценскому мосту, улицам Герцена и Московской до сквера Танкистов. В этом году протяженность маршрута в сравнении с прошлым годом увеличена на 500 метров и составит 3,4 километра.

ИСТОЧНИК KP.RU