2019-04-25T12:47:23+03:00
Общество

В Орле на 9 мая Бессмертный полк пройдет по новому маршруту

Его протяженность увеличена с прошлым годом на 500 метров
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: Вячеслав КоваленкоФото: Вячеслав Коваленко
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В Орле на 9 мая Бессмертный полк пройдет по новому маршруту. Колонна проделает путь от площади Ленина по улицам Максима Горького, 60-летия Октября, Герценскому мосту, улицам Герцена и Московской до сквера Танкистов. В этом году протяженность маршрута в сравнении с прошлым годом увеличена на 500 метров и составит 3,4 километра.

Участники патриотической акции пронесут по улицам фотографии своих родственников-фронтовиков, тружеников тыла, узников фашистских лагерей под музыку военных лет в исполнении оркестров и гармонистов. Завершится шествие в сквере Танкистов, где будут организованы выставки оружия и предметов военных времен и полевая кухня.

Шествие начнется в 12:30 с площади Ленина. Начало построения в 12 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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