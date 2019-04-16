2019-04-16T10:12:46+03:00
Общество

Детский парк Орла на время закроют

Территорию будут обрабатывать от клещей
Ольга СУПОНЕВА
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Акарицидная обработка в Детском парке продлится до 19 апреляАкарицидная обработка в Детском парке продлится до 19 апреляФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле на некоторое время будет недоступно времяпрепровождение в Детском парке. Его территорию будут обрабатывать от клещей.

Акарицидная обработка стартовала сегодня в 10 утра и продлятся работы до 19 апреля включительно.

- Руководство учреждения убедительно просит жителей и гостей города Орла на время выбрать иное место проведения досуга. Завершится процесс обработки 19 апреля, а уже 20 апреля в парке состоится общегородской субботник, - сообщили "КП" в пресс-службе мэрии Орла.

Напомним, в течение нескольких дней горожан просят воздержаться от прогулок и в Городском парке культуры и отдыха - здесь тоже травят клещей.

Между тем, сезон активности этих насекомых в самом разгаре - уже 12 жителей региона обратились за медицинской помощью после их укусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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