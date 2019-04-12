Орловский горпарк обработают от клещей
В Орле городской парк культуры и отдыха обработают от клещей. В течение нескольких дней горожан просят воздержаться от прогулок здесь.
Сезон клещевой активность в регионе уже начался, зафиксировано несколько случаев укусов этих насекомых. Проводить обработку одного из излюбленных мест отдыха орловцев будут с 15 по 19 апреля включительно.
- Территория парка в эти дни будет закрыта для посещений в связи с акарицидной обработкой. В эти дни вся территория парка будет подвержена усиленной химической обработке реактивами, представляющими серьёзную опасность для здоровья и жизни человека. Настоятельно просим вас воздержаться от посещения парка и не подвергать риску себя и своих близких, - обратились к жителям города в администрации Орловского ГПКиО.
ИСТОЧНИК KP.RU