2019-02-14T13:47:14+03:00
Общество

Стартовала регистрация на оплачиваемые стажировки от Сбербанка- SBERSEASONS

Можно совмещать стажировку с учебой, получать достойную оплату и начать строить свою карьеру
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Пройти стажировку можно весной или осенью в Москве или еще 6 городах России: Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре и Воронеже. При этом есть возможность принять участие в создании реальных инструментов для бизнеса и решении инновационных задач.

Этапы отбора на Sberseasons от ПАО Сбербанк: до 5 марта - прием заявок, до 11 марта – тестирование, до 18 марта - рассмотрение заявок, с 20 марта по 29 марта - очное интервью c HR и руководителем направления, апрель- выход на стажировку.

По словам участника прошлых стажировок Sberseasons Анастасии Морозовой (стажер направления Cyber Security, студентка МИЭМ НИУ ВШЭ): «После стажировки я стала лучше понимать, как работать с большими данными и анализировать их. А еще я узнала, как работает банк изнутри. Нас водили на экскурсии по разным зданиям и отделам, куда пускают далеко не всех желающих, и рассказывали, как все устроено. Когда я теперь прихожу в банк в качестве клиента, то понимаю архитектуру процессов».

Успейте подать заявку до 5 марта!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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