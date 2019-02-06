Куда в Орле обращаться для перерасчета квитанций за вывоз мусора

СЕГОДНЯ 11:32 2019-02-06T11:33:06+03:00

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Новая схема обращения с коммунальными отходами в первый месяц своей работы в Орле вызвала путаницу. Мы уже рассказывали, что многим орловцам пришли неверные квитанции за услуги вывоза мусора – в числе проблем разные лицевые счета, двойные квитанции, неверное количество проживающих. Для решения проблем с листками оплаты и их переоформления можно обратиться по нескольким адресам.

— администрация города Орла — Пролетарская гора, 1, каб. 204;

— территориальное управление по Советскому району — ул. Октябрьская, 30, каб. 301;

— территориальное управление по Железнодорожному району — пер. Трамвайный, 1, каб. 27;

— территориальное управление по Заводскому району — ул. 1-я Посадская, 14, каб. 26;

— территориальное управление по Северному району — Московское шоссе, 137, каб. 301.

График приема - с 9.00 до 19.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.

Как пояснили в пресс-службе мэрии Орла, при себе необходимо иметь документы, подтверждающие принадлежность домовладения, то есть паспорт и выписку из ЕГРН, и документы, подтверждающие количество проживающих: справку о составе семьи, копию домовой книги, временную регистрацию других членов семьи по иному адресу.

ИСТОЧНИК KP.RU