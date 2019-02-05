Жителям Орловского района пришли двойные и неправильные квитанции за вывоз мусора

- Сначала я оплатила стандартные квитанции, в том числе и услуги вывоза ТБО, а после пришла еще одна - снова на вывоз мусора, но уже от регионального оператора. Как так? - обратилась с вопросом в редакцию «КП» Надежда, жительница Орловского района.

Мы тоже задались этим вопросом: «Как так?». После вступления в силу нового законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами с 1 января 2019-го года неразбериха была неизбежна. Как говорится, лес рубят – щепки летят. Однако двойных либо вообще неправильных квитанций за услугу жители Орловского района не ожидали.

ЧТО С КВИТАНЦИЯМИ

В администрации Орловского района разбирались с путаницей в квитанциях

В числе проблем – одинаковые квитанции с разными лицевыми счетами, указанное большее количество проживающих (а соответственно и большая оплата). В каких-то деревнях и вовсе нет фактического вывоза мусора, отсутствуют подъезды для коммунальных машин. Однако квитанции обязуют людей платить.

Недоумевающие жители Орловского района забросали вопросами не только самого регоператора, но и администрацию. Накануне, в понедельник 4 февраля, здесь состоялось совещание с участниками всех сторон.

Как сообщила начальник юридического отдела ООО «УК «Зеленая Роща»» Ольга Сидорова, квитанции за январь месяц были сформированы на основании данных из Росреестра.

- В связи с этим квитанции оказались выставленными и на жилые дома и на хозпостройки. В квитанциях, которые были ошибочно выставлены на хозпостройки, количество проживающих – 0, - пояснила представитель УК.

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ

То есть оплатить собственника призывают те квитанции, в которых указано количество проживающих. Если оно указано не корректно, то при оплате на почте или через мобильный банк (как поясняет представитель регоператора) количество проживающих можно изменить и внести корректную сумму.

Если же сделать этого не получается, то придется потратить какое-то количество времени. Придется обратиться к региональному оператору и предоставить правильные сведения в электронном виде. Лучше сделать это лично: из-за большого количества обращений телефонная линия временно вышла из строя. Либо же можно принести свои квитанции в администрацию сельского поселения.

Некоторым жителям пришлось заплатить дважды

Допустим, с этими квитанциями разобраться удалось. Но не повторится ли путаница в следующем месяце? Мы попросили прокомментировать ситуацию главу Орловского района Юрия Парахина.

- На совещании мы договорились с региональным оператором, что он предоставит в администрации поселений района для сверки необходимую форму для заполнения, в которой будут указаны номера лицевого счета, сведения о собственниках, количество фактически проживающих. При поступлении региональному оператору уточненных данных от администраций поселений, которые им предстоит выверить, скорректированные сведения будут отражены в новых квитанциях, - рассказал «КП» Юрий Парахин, глава администрации Орловского района.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ

В случае, если с вывозом мусора возникают проблемы, а жители не могут дозвониться на горячую линию регионального оператора или в компанию перевозчика жителям Орловского района порекомендовали звонить в местные администрации.

- В течение первого месяца работы регионального оператора главыа поселений, которые столкнулись с нарушением графика вывоза мусора, ежедневно делали заявки на вывоз ТКО, подтверждая их фотографиями. Я настаиваю на том, чтобы в случае нарушения графика вывоза ТКО главы направляли письменные обращения региональному оператору, - рассказал Юрий Парахин.

«КП» следит за развитием ситуации.

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