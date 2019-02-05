2019-02-05T15:38:01+03:00
Общество

Жителям Орловского района пришли двойные и неправильные квитанции за вывоз мусора

«КП» разбиралась, что стало тому причиной и как жильцам не потерять свои деньги
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

- Сначала я оплатила стандартные квитанции, в том числе и услуги вывоза ТБО, а после пришла еще одна - снова на вывоз мусора, но уже от регионального оператора. Как так? - обратилась с вопросом в редакцию «КП» Надежда, жительница Орловского района.

Мы тоже задались этим вопросом: «Как так?». После вступления в силу нового законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами с 1 января 2019-го года неразбериха была неизбежна. Как говорится, лес рубят – щепки летят. Однако двойных либо вообще неправильных квитанций за услугу жители Орловского района не ожидали.

ЧТО С КВИТАНЦИЯМИ

В администрации Орловского района разбирались с путаницей в квитанциях

В администрации Орловского района разбирались с путаницей в квитанциях

В числе проблем – одинаковые квитанции с разными лицевыми счетами, указанное большее количество проживающих (а соответственно и большая оплата). В каких-то деревнях и вовсе нет фактического вывоза мусора, отсутствуют подъезды для коммунальных машин. Однако квитанции обязуют людей платить.

Недоумевающие жители Орловского района забросали вопросами не только самого регоператора, но и администрацию. Накануне, в понедельник 4 февраля, здесь состоялось совещание с участниками всех сторон.

Как сообщила начальник юридического отдела ООО «УК «Зеленая Роща»» Ольга Сидорова, квитанции за январь месяц были сформированы на основании данных из Росреестра.

- В связи с этим квитанции оказались выставленными и на жилые дома и на хозпостройки. В квитанциях, которые были ошибочно выставлены на хозпостройки, количество проживающих – 0, - пояснила представитель УК.

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ

То есть оплатить собственника призывают те квитанции, в которых указано количество проживающих. Если оно указано не корректно, то при оплате на почте или через мобильный банк (как поясняет представитель регоператора) количество проживающих можно изменить и внести корректную сумму.

Если же сделать этого не получается, то придется потратить какое-то количество времени. Придется обратиться к региональному оператору и предоставить правильные сведения в электронном виде. Лучше сделать это лично: из-за большого количества обращений телефонная линия временно вышла из строя. Либо же можно принести свои квитанции в администрацию сельского поселения.

Некоторым жителям пришлось заплатить дважды

Некоторым жителям пришлось заплатить дважды

Допустим, с этими квитанциями разобраться удалось. Но не повторится ли путаница в следующем месяце? Мы попросили прокомментировать ситуацию главу Орловского района Юрия Парахина.

- На совещании мы договорились с региональным оператором, что он предоставит в администрации поселений района для сверки необходимую форму для заполнения, в которой будут указаны номера лицевого счета, сведения о собственниках, количество фактически проживающих. При поступлении региональному оператору уточненных данных от администраций поселений, которые им предстоит выверить, скорректированные сведения будут отражены в новых квитанциях, - рассказал «КП» Юрий Парахин, глава администрации Орловского района.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ

В случае, если с вывозом мусора возникают проблемы, а жители не могут дозвониться на горячую линию регионального оператора или в компанию перевозчика жителям Орловского района порекомендовали звонить в местные администрации.

- В течение первого месяца работы регионального оператора главыа поселений, которые столкнулись с нарушением графика вывоза мусора, ежедневно делали заявки на вывоз ТКО, подтверждая их фотографиями. Я настаиваю на том, чтобы в случае нарушения графика вывоза ТКО главы направляли письменные обращения региональному оператору, - рассказал Юрий Парахин.

«КП» следит за развитием ситуации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вопрос о работе УК «Зеленая роща» по вывозу мусора обсудили чиновники на рабочем совещании и в городской мэрии. Власти Орла обратили внимание оператора на жалобы жителей. По словам орловцев, по некоторым адресам график вывоза мусора неоднократно нарушался… (далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Городская среда в Орле»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Орловцам придется заменить банковские карты для оплаты проезда в транспорте
В Орле суд рассмотрит дело о ДТП с четырьмя погибшими
В Орловских деревнях после перебоев с подачей воды из скважины возобновили водоснабжение
В январе значительное количество ДТП с погибшими произошло на трассе «Орел-Тамбов»
Выставка к юбилею орловского историка Всеволода Апухтина открылась в «Бунинке»
После вмешательства орловской прокуратуры ребенку-сироте предоставят жилье
За выходные орловцы дважды пытались совершить кражи из супермаркетов
В 2018 году число новых бизнесов в России превысило число закрытых на 88%
17-летний подросток попал под колеса авто на улице Революции в Орле
"Двое на качелях": орловцы увидят драму о мужчине и женщине
Орловчанке подарили куртку в маршрутке с чужой банковской картой
Под Орлом фура врезалась в припаркованный Камаз
Орловцы почтят памят погибших в Афганистане шествием «Бессмертного батальона»
Фото-факт: таящие ледяные глыбы повредили в Орле несколько машин
Отремонтированные за федеральные деньги дороги на Орловщине проверит Росавтодор
Часть домов Советского района Орла остались без света из-за аварии на подстанции
Орловскую молодежь приглашают на бал
Участок трассы М2 «Крым» под Орлом перекроют до завтрашнего вечера
Сбербанк предоставил «защищенные кредиты» людям с инвалидностью