Власти Орла обратили внимание УК по вывозу мусора на жалобы жителей

Вопрос о работе УК «Зеленая роща» по вывозу мусора обсудили чиновники на рабочем совещании в мэрии 5 февраля. Власти Орла обратили внимание оператора на жалобы жителей.

По словам орловцев, по некоторым адресам график вывоза мусора неоднократно нарушался, где-то отсутствуют контейнерные площадки. Также местные жители огорчены и тем, что не могут дозвониться до самой управляющей компании. Есть и такие абоненты, которые получили сразу две квитанции на оплату за услуги УК.

Как подтвердили чиновники, все еще сложная ситуация с вывозом отходов складывается в частном секторе, в шестом микрорайоне Северного района, а также с вывозом крупно-габаритного и строительного мусора. Все эти вопросы пояснила сотрудник регионального оператора.

- Из-за огромного количества обращений, вышла из строя телефонная линия. В настоящее время ведутся работы по подключению дополнительных телефонных номеров. Относительно недостоверных данных в квитанциях, УК «Зеленая роща» готова оперативно внести изменения в офисе «Энергосбыта» и по трем адресам электронной почты, указанных на квитанциях, - рассказала Ольга Сидорова, представитель УК «Зеленая роща».

По словам сотрудницы, строительный мусор регоператор вывезти не может , так как по классу опасности он не подходит и должен утилизироваться на мценском полигоне. В свою очередь, полигон его не принимает из-за отсутствия лицензии на переработку этих отходов.

Выслушав пояснения, орловский Мэр поручил провести разъяснительную работу среди населения.