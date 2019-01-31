2019-01-31T11:05:05+03:00
Общество

Сбербанк и Российский экспортный центр заключили соглашение о сотрудничестве

Соглашение предусматривает совместную работу сторон над созданием Экспортного акселератора
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Экспортный акселератор - программа поддержки и развития экспортеров, направленная на увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта компаний, зарегистрированных на территории Российской Федерации.

Документ подписали заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Анатолий Попов и генеральный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев.

По каждому участнику акселератора будет определена экспортная зрелость и составлен индивидуальный план действий. Навигатором-помощником в прохождении акселерации выступит менеджер Сбербанка, непосредственно услуги будет оказывать Российский экспортный центр и его аккредитованные партнеры.

Экспортная акселерация станет доступна для зарегистрированных пользователей онлайн-платформ «Банк бизнес-партнеров» – bankofpartners.com. Программа включает в себя образовательный модуль, консалтинговую поддержку, помощь в поиске зарубежных партнеров, логистическую поддержку и другие популярные у экспортеров сервисы.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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