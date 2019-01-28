2019-01-28T12:56:52+03:00
Общество

«Бренд Базар»: в Орле открылся новый мультибрендовый салон

В ассортименте – одежда, обувь и оптические аксессуары самых известных марок и модных домов
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В минувшую пятницу, 25 января, в Орле открылся новый мультибрендовый салон «Бренд Базар». В его ассортименте представлены одежда, обувь, а также оптические аксессуары самых известных марок и модных домов мирового уровня со скидками – самый взыскательный покупатель подберет себе обновку по вкусу и достатку.

В салоне «Бренд Базар» есть из чего выбрать. Здесь представлены такие бренды одежды как See by Chloe, Escada, Stella Makartni, Alexander McQueen, Diana von Furstenberg, Paul and Joe, Peserico.

Ассортимент солнцезащитных очков и оправ также весьма велик – это такие бренды как Puma, Ray Ban, Chloe, Swarovski, Roberto Cavalli, Jimmy Choo, Guess, Lacoste, Emilio Pucci.

КОГДА, ГДЕ?

наб. Дубровинского, 62

9.00-19.00, без перерывов и выходных

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