Власти Орла: «Школы готовы к переходу на адресное питание»
В образовательных учреждениях кормить детей по-новому будут с сегодняшнего дня
Фото: архив "КП"
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В Орле накануне окончания новогодних каникул состоялось совещание, повесткой которого стал переход школ на адресное питание учащихся. Тему представители городской власти, профильного управления и заинтересованных сторон обсудили в школе №2 города.
- По информации управления образования, все школы провели необходимую работу и готовы организовать с 9 января питание школьников по адресному принципу, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации Орла.
По-новому ученики школ станут питаться уже с сегодняшнего дня, 9 января.