Орловские школы могут перейти на адресное питание для учащихся

СЕГОДНЯ 10:45 2018-09-14T10:45:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Орловские школы могут перейти на адресное питание для своих учащихся. Этот вопрос был поднят на круглом столе в городской администрации. В нем приняли участие родители, директора школ, работники сферы питания.

В прошлом году уже был опыт проведения подобных обсуждений. Тогда участники высказались за сохранение бесплатного горячего питания. В этот раз после обмена мнениями стороны посчитали, что целесообразнее обеспечить школьникам адресное питание.

За такую идею высказалась директор лицея № 1. Наталья Панюшкина отметила, что далеко не все дети едят то, что им предлагают в школе. Но все же бесплатным питание должно оставаться для детей из многодетных семей и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Директор лицея № 40, Евгений Шатохин, свою коллегу поддержал и предложил разработать меню, которое бы пришлось по вкусу и детям, и их родителям. Стоимость обедов нужно уместить в шкалу от 35 до 53 рублей.

По сообщениям пресс-службы городской администрации, сами родители высказались за введение адресного питания. «Я согласна платить, лишь бы ребенок был сыт и получал качественный обед», - отметила одна из представителей родительского комитета.

В завершение заседания круглого стола было решено обобщить высказанные участниками предложения и подготовить проект организации школьного питания. После этого их всех пригласят повторно, чтобы внести возможные коррективы. Проект должны подготовить в течение 7-ми дней.