Работы по ликвидации крупной аварии на водопроводе в Орле завершены
В Орле завершены работы по ликвидации аварии на водопроводной магистрали. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков.
Авария, из-за которой тысячи горожан на время остались без воды и тепла, произошла поздним вечером понедельника, 7 января. Всю ночь и весь сегодняшний день рабочие трудились на месте ЧП: удаляли поврежденную трубу, устанавливали новую.
- Чёткое взаимодействие всех аварийно-спасательных служб и подразделений МЧС, профессиональная работа всех занятых в ликвидации аварии специалистов позволили завершить работы раньше планируемого срока. Запуск произведён, - сообщил горожанам на своей официальной странице ВК губернатор Андрей Клычков.
Теперь нужно время, чтобы вода была очищена и заполнилась вся система. Если к девяти часам вечера вода не появится в кранах, то орловцам стоит обращаться в единую диспетчерскую службу по телефону: (4862) 43 22-12.
Отметим, что специалисты Роспотребнадзора будут проводить пробы воды.
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Прорыв водопровода в Заводском районе Орла.Видео: vk.com/orelmoto57