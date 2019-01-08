Работы по ликвидации крупной аварии на водопроводе в Орле завершены

8 Янв. 2019 2019-01-08T19:27:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орле завершены работы по ликвидации аварии на водопроводной магистрали. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков.

Авария, из-за которой тысячи горожан на время остались без воды и тепла, произошла поздним вечером понедельника, 7 января. Всю ночь и весь сегодняшний день рабочие трудились на месте ЧП: удаляли поврежденную трубу, устанавливали новую.

- Чёткое взаимодействие всех аварийно-спасательных служб и подразделений МЧС, профессиональная работа всех занятых в ликвидации аварии специалистов позволили завершить работы раньше планируемого срока. Запуск произведён, - сообщил горожанам на своей официальной странице ВК губернатор Андрей Клычков.

Теперь нужно время, чтобы вода была очищена и заполнилась вся система. Если к девяти часам вечера вода не появится в кранах, то орловцам стоит обращаться в единую диспетчерскую службу по телефону: (4862) 43 22-12.

Отметим, что специалисты Роспотребнадзора будут проводить пробы воды.

Читайте также: В Орле из-за прорыва трубопровода без воды осталось больше 70 тысяч жителей