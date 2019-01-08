2019-01-08T19:27:41+03:00
Происшествия

Работы по ликвидации крупной аварии на водопроводе в Орле завершены

В ближайшие часы в дома горожан должна вернуться вода
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: vk.com/klychkov_andrey_officialФото: vk.com/klychkov_andrey_officialФото: соцсети
Изменить размер текста:

В Орле завершены работы по ликвидации аварии на водопроводной магистрали. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков.

Авария, из-за которой тысячи горожан на время остались без воды и тепла, произошла поздним вечером понедельника, 7 января. Всю ночь и весь сегодняшний день рабочие трудились на месте ЧП: удаляли поврежденную трубу, устанавливали новую.

- Чёткое взаимодействие всех аварийно-спасательных служб и подразделений МЧС, профессиональная работа всех занятых в ликвидации аварии специалистов позволили завершить работы раньше планируемого срока. Запуск произведён, - сообщил горожанам на своей официальной странице ВК губернатор Андрей Клычков.

Теперь нужно время, чтобы вода была очищена и заполнилась вся система. Если к девяти часам вечера вода не появится в кранах, то орловцам стоит обращаться в единую диспетчерскую службу по телефону: (4862) 43 22-12.

Отметим, что специалисты Роспотребнадзора будут проводить пробы воды.

Читайте также: В Орле из-за прорыва трубопровода без воды осталось больше 70 тысяч жителей

Прорыв водопровода в Заводском районе Орла.Видео: vk.com/orelmoto57

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24