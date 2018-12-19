2018-12-19T10:24:30+03:00
Общество

В Воронеже проект «Сила команды» Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк стал победителем Премии RuPoR

Состоялась церемония вручения премии в области развития общественных связей RuPoR, которая традиционно проводится в рамках PR-форума «Дни PR ЦФО»
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Проект «Сила команды» занял первое место в номинации «Лучший проект в области внутрикорпоративных коммуникаций и корпоративных медиа». Также проект оказался в числе еще десяти работ, рекомендованных к участию в Национальной премии «Серебряный Лучник» без уплаты регистрационного взноса.

«Сила команды» - комплексная программа формирования и развития сильного коллектива, фундаментом которой стал коучинг. На Премию RuPoR Управление маркетинга и коммуникаций Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк представило конвергентный проект продвижения этого проекта в каналах внутренних коммуникаций, таких как ежедневный дайджест новостей, газету «Сила команды», корпоративное телевидение «Сбербанк TV» и другие каналы.

Всего в этом году для участия в конкурсе на соискание премии было подано 77 заявок из 18 городов Центрального Федерального округа. Очно в финале смогли поучаствовать авторы 38 PR-проектов из 12 городов ЦФО.

На правах рекламы

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В орловской глубинке мужчина заколол ножом собственного брата
Больше 90 килограммов сомнительной икры сняли с реализации в Орле
Новые машины скорой помощи передали орловским областным больницам
В Орле стали известны имена победителей конкурса «Молодые лица города-2018»
Орловские Росгвардейцы привезли серебряную и бронзовую медали с Открытого кубка по служебному единоборству
Андрей Клычков: в 2019 году в Орловской области необходимо ликвидировать очереди в детские сады
Выставка о малой родине откроется в орловской библиотеке Бунина
В Орле разрастается "мусорный" конфликт
Полицейские задержали орловца с полутора граммами синтетического наркотика
150 миллионов рублей получит Орловская область из федеральной казны на ремонт дорог
В Орле на улице Ростовской пожарные тушили склад
Орловский вратарь «Спартака» Александр Селихов поздравил ребят из отделения онкологии с наступающими праздниками
Минувшим днем под Орлом горела фура
Автомобилисты не довольны дорогой на мосту «Дружба» в Орле
Банк УРАЛСИБ стал лауреатом премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018
Подозрения орловских активистов о нарушениях при организации сливов воды во дворах по улице Металлургов подтвердила прокуратура
Первый в России Центр обучения и обеспечения техническими средствами реабилитации открылся в Орле
Орловские росгвардейцы подвели итоги уходящего года
Два человека пострадали в столкновении иномарок на трассе под Орлом
Духовный центр «Вятский посад» приглашает орловцев на мастер-класс по лепке ангелочка из глины
За ложный вызов спасателей орловчанка поплатилась административным наказанием