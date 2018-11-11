В Орел привезут новогодние елки почти за 3 миллиона рублей
В Орле появятся две новогодние елки почти за 3 миллиона рублей – на официальном сайте Госзакупок появились результаты электронного аукциона на приобретение праздничных деревьев. Напомним, изначально речь велась о сумме в 7,1 миллиона рублей.
Победитель торгов – московская компания, которая предложила наименьшую цену в 2 миллиона 960 тысяч рублей. В ближайшее время, судя по документации, в Орле появится две больших ели размером до 14 метров, они будут светодиодными, украшенными шарами и звездами.
Установить праздничные деревья должен будет подрядчик. Также компания-победитель аукциона будет обязана поддерживать техническое состояние елок. Где установят новогодних красавиц, пока не сообщается.