В Орел привезут новогодние елки почти за 3 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 12:45 2018-11-11T12:45:28+03:00

Изначально речь шла о сумме более чем в 7 миллионов

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В Орле появятся две новогодние елки почти за 3 миллиона рублей – на официальном сайте Госзакупок появились результаты электронного аукциона на приобретение праздничных деревьев. Напомним, изначально речь велась о сумме в 7,1 миллиона рублей.

Победитель торгов – московская компания, которая предложила наименьшую цену в 2 миллиона 960 тысяч рублей. В ближайшее время, судя по документации, в Орле появится две больших ели размером до 14 метров, они будут светодиодными, украшенными шарами и звездами.

Установить праздничные деревья должен будет подрядчик. Также компания-победитель аукциона будет обязана поддерживать техническое состояние елок. Где установят новогодних красавиц, пока не сообщается.