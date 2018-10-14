В Орле появятся новогодние ели за 7 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 11:53 2018-10-14T11:53:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В этом году в новогодние праздники город Орел украсят две новых ели. Стоимость их составит не менее 7 миллионов рублей, согласно информации на официальном сайте Госзакупок.

Заказчиком выступает УКХ города, стартовая цена двух новогодних деревьев – семь миллионов сто тысяч рублей. В документации говорится, что одна из ёлок должна быть высотой от 12 до 13 метров, при этом диаметр основания – не больше 3,5 метров. Украшено праздничное дерево будет шарами диаметром от 12 до 60 сантиметров, мишурой и гирляндой.

Вторая ель побольше, она составит в высоту 14-15 метров с основанием в 4,8 метра. Дерево также будет украшено шарами диаметром от 10 до 20 сантиметров и разными видами звезд.

Победителя аукциона определят 2 ноября, установить деревья должны до 1 декабря. Места города, которые украсят такие новые праздничные деревья, пока не называются.